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Долларовые миллионеры потратили на покупку квартир в Москве более 100 млрд руб.

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Долларовые миллионеры уже потратили более 100 млрд руб. на покупку квартир и апартаментов в центре Москвы в 2019 году, подсчитали в агентстве элитной недвижимости Savills.

Как отметил управляющий партнер компании в России Дмитрий Халин, премиальную недвижимость приобретали как граждане РФ, так и иностранцы. Он добавил, что рубеж в 100 млрд был достигнут в 2019 году быстрее, чем в прошлом. В 2018 году барьер был преодолен лишь в октябре.

Всего с начала 2019 года на первичном и вторичном рынке жилья в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы в общей сложности были совершены 793 сделки с квартирами и апартаментами в бюджете от $1 млн и более. Количество сделок на такую сумму за прошедшие восемь месяцев 2019 года на 6% превосходит показатель за аналогичный период годом ранее.

Средний бюджет сделки для покупателей-миллионеров с начала 2019 года составил $1,9 млн (120 млн руб.). Более 70 сделок заключено по цене от $3 млн, из них 20 сделок - в ценовом сегменте более $ 5 млн.

Распределение сделок в бюджете от $1 млн между первичным и вторичным рынком составляет 55% / 45% в пользу рынка новостроек. Средняя цена 1 кв.м. в таких квартирах для новостроек составляет 742 тыс. руб., для вторичного рынка - 695 тыс. руб.

Savills Дмитрий Халин

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