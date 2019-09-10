Московских застройщиков оштрафовали на 1,2 млн рублей в августе

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Девелоперы Москвы оштрафованы по итогам августа на сумму почти 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова добавила, что всего было оштрафовано 17 застройщиков.

Кроме того, за месяц строительным организациям выдано 16 предписаний об устранении нарушений действующего законодательства и семь предостережений о недопустимости нарушений.

В комитете добавили, что инспекторы с начала 2019 года провели 33 внеплановые проверки и 13 проверок вместе с правоохранительными органами. В результате были оштрафованы более 90 застройщиков на сумму 17,3 млн рублей, а с учетом наложенных штрафов мировыми судьями - на 47 млн рублей.

В ведомстве также напомнили, что поправки в федеральный закон отменили плановые проверки в отношении застройщиков. Основанием для внеплановых проверок, в числе прочего, может стать то, что компания не предоставила ежеквартальную отчетность. Другие причины - отступление от графика работ на объекте, заявления граждан или информация банка.