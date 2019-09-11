Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в продукции Healthy Food

Компанию оштрафовали на 2 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование летних отравлений в Москве после употребления готовой еды из вендинговых автоматов бренда Healthy Food, специалисты обнаружили в продукции сальмонеллу.

"Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что Управление Роспотребнадзора по Москве вынесло 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей.

"В результате принятых Управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано", - отмечают в Роспотребнадзоре.

О массовом отравлении в Москве стало известно 16 июля. Пострадали офисные работники в семи административных округах города. Роспотребнадзор выяснил, что люди отравились продуктами под брендом Healthy Food.

Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения - от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков. Кроме того, в Healthy Food 1 августа заявляли, что независимая лаборатория не нашла в их продукции сальмонеллу.