Поиск

Роспотребнадзор обнаружил сальмонеллу в продукции Healthy Food

Компанию оштрафовали на 2 млн рублей

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование летних отравлений в Москве после употребления готовой еды из вендинговых автоматов бренда Healthy Food, специалисты обнаружили в продукции сальмонеллу.

"Около 84% исследованных проб пищевых продуктов, отобранных в ходе расследования, не отвечали требованиям по микробиологическим показателям, в курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, размещенном на сайте ведомства.

В ведомстве добавили, что Управление Роспотребнадзора по Москве вынесло 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей.

"В результате принятых Управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано", - отмечают в Роспотребнадзоре.

О массовом отравлении в Москве стало известно 16 июля. Пострадали офисные работники в семи административных округах города. Роспотребнадзор выяснил, что люди отравились продуктами под брендом Healthy Food.

Эту еду производили в цехе на юго-востоке Москвы на территории промышленной зоны. Там нашли многочисленные нарушения - от неисправных холодильников до просроченных продуктов. Цеха опечатали, из оборота изъяли около трех тонн сырья и готовой продукции. В городе закрыли 48 автоматов компании и два кафе в Москва-Сити.

Основатель Healthy Food Space Дмитрий Пронин распространил заявление о том, что проблема связана с некачественным сырьем от поставщиков. Кроме того, в Healthy Food 1 августа заявляли, что независимая лаборатория не нашла в их продукции сальмонеллу.

Москва Healthy Food

Новости по теме

Новости

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В Москве начали работу над запуском беспилотного трамвая

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года

Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года

Наталью Синдееву допросили как свидетеля по "делу 27 июля"

Гендиректора "Дождя" Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос

Памфилова пожаловалась в коллегию СПЧ на Associated Press

Памфилова пожаловалась в коллегию СПЧ на Associated Press

Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на Памфилову

Суд в Москве арестовал до ноября обвиняемого в нападении на Памфилову

Напавший на Памфилову взломщик признал вину

Напавший на Памфилову взломщик признал вину
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');