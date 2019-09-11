Нападение на подмосковных инкассаторов оказалось частью учений

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нападение на инкассаторов и похищение у них 15 млн рублей в Подмосковье было учебным мероприятием, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД.

"В Щелковском районе Московской области проводятся учения", - сказали в пресс-службе главка.

Ранее со ссылкой на информированный источник сообщалось, что в подмосковном Щёлкове совершено нападение на инкассаторов. Собеседник агентства отметил, что грабители скрылись на серебристой BMW с иностранными номерами.