Поиск

Система бесконтактной оплаты в московском метро вновь заработала

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Возможность безналичной оплаты проезда с помощью турникетов восстановлена на всех станциях московского метро, сообщил метрополитен в твиттере.

Там отметили, ссылаясь на дынные банка-эквайера ВТБ, что проблема в работе программного обеспечения уже устранена.

О сбое в работе системы бесконтактной оплаты в столичном метро стало известно около 10:00 среды. В пресс-службе подземки заявили, что банк-эквайер ВТБ начал обновление ПО для решения возникших проблем.

Москва метро

Новости по теме

Новости

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

ФСИН объяснила использование заброшенных камер в "Бутырке" переполненностью и ремонтом

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

"Ростелеком" продал Центральный телеграф за 3,5 млрд рублей

Венесуэльская PDVSA зарегистрировала офис в Москве

В московском метро произошел сбой системы оплаты проезда

"Пропавший" депутат Мосгордумы Соловьев встретился с Мироновым

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

Суд обязал организаторов акции 27 июля выплатить "Мосгортрансу" 1,2 млн руб.

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В ЦИК назвали преступлением передачу штабу Навального бланков для наблюдателей

В Москве начали работу над запуском беспилотного трамвая

Путин поручил расширить раскопки в Кремле

Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года

Женщины начнут управлять поездами московского метро с 2021 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');