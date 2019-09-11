Система бесконтактной оплаты в московском метро вновь заработала

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Возможность безналичной оплаты проезда с помощью турникетов восстановлена на всех станциях московского метро, сообщил метрополитен в твиттере.

Там отметили, ссылаясь на дынные банка-эквайера ВТБ, что проблема в работе программного обеспечения уже устранена.

О сбое в работе системы бесконтактной оплаты в столичном метро стало известно около 10:00 среды. В пресс-службе подземки заявили, что банк-эквайер ВТБ начал обновление ПО для решения возникших проблем.