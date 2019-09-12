Сотрудники полиции и ФСБ нашли арсенал в московской квартире

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Силовики задержали москвича по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. В его квартире на улице Борисовские пруды нашли автомат АКС-74У СО, гладкоствольное ружье ИЖ-12, травматический пистолет Стечкина, ручную гранату, около 3 кг пороха, 115 запалов гранаты, 315 пуль и 140 гильз, сообщили в управлении полиции по Северо-Западному административному округу.

"Изъятые 24 патрона являются винтовочными патронами с трассирующей пулей, пять мелкокалиберных патронов и пять спортивно-охотничьих патронов кольцевого воспламенения. Все они относятся к штатным боеприпасам для множества различных образцов нарезного огнестрельного оружия", - сообщили в пресс-службе УМВД.

Подозреваемого задержали сотрудники противоэкстремистских подразделений МВД, а также ФСБ России и УФСБ Москвы.

В его отношении возбудили уголовное дело.