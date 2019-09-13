В Подмосковье за лето погибли 68 детей

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - За минувшее лето в Подмосковье зафиксировано 371 происшествие с детьми, 68 детей погибли, 177 получили травмы, сообщила детский омбудсмен региона Ксения Мишонова.

Пятеро погибших выпали из окон. Более двадцати детей погибли в инцидентах на воде, это в два раза больше, чем за лето 2018 года, отметила Мишонова.

По ее словам, с начала года в Московской области было около тысячи происшествий с детьми, травмы получили более 400 детей.