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Около 20 улиц в центре Москвы перекроют из-за "Осеннего велофестиваля"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В связи с проведением в воскресенье "Осеннего велофестиваля" для движения автомобилей временно будут перекрыты около двух десятков центральных улиц Москвы, включая северную часть Садового кольца и несколько набережных, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Так, с 15:30 воскресенья для проезда машин будут недоступны Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая набережные; улицы Земляной Вал, Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская, Баррикадная, Красная Пресня, 1905 года, площадь Краснопресненская застава; а также Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.

Движение на этих улицах будет открываться по мере прохождения велоколлоны.

По оценке пресс-службы столичного дептранспорта, в нынешнем "Осеннем велофестивале" примет участие около 30 тысяч человек. Протяженность маршрута составит 24 км.

Кроме того, как сообщили в ЦОДД, для обеспечения благоустройства в воскресенье с 01:30 до 05:30 закроют съезд с Бутырской улицы на Савеловскую площадь до дома 2, строение 3 по Бутырской улице.

Москва Осенний велофестиваль

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