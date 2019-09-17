Пятиэтажку на северо-востоке Москвы снесли по "умным" технологиям

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Очередную пятиэтажку на северо-востоке Москвы демонтировали в рамках программы реновации с использованием технологии "умного сноса", сообщили во вторник в пресс-службе столичного департамента строительства.

"Жилой дом находился в Бабушкинском районе по адресу: Осташковская улица, дом 9, корпус 2. В ближайшее время мы планируем приступить к сносу соседней пятиэтажки по адресу дом 9, корпус 3. После завершения работ освобожденный участок передадут для строительства жилого дома по программе реновации", - сказал глава департамента Андрей Бочкарев.

Жители пятиэтажек переехали в новые дома в том же районе, уточнил он. Бочкарев добавил, что всего в Бабушкинском районе в программу реновации включено 93 жилых дома. "Для начала реализации программы в районе подобрано восемь стартовых площадок, активно продолжается работа по подбору новых", - отметил глава департамента строительства.

В сообщении пресс-службе департамента поясняется, что принципами технологии "умного сноса" являются максимальная переработка, повторное использование отходов, а также безопасность и экологичность.

"Умный снос" осуществляется в несколько этапов. На первом этапе внутри здания демонтируют отдельные элементы. Образовавшиеся отходы делят по группам: фаянс и керамика - отдельно, стекло - отдельно, столярные изделия - отдельно и т.д. По окончании первого этапа сноса с помощью экскаватора разбирают железобетонный остов здания. Такая технология позволяет сохранить максимальное количество деревьев.

Программа реновации

Всего с начала программы реновации в Москве демонтировано 12 жилых домов. Программа реновации жилищного фонда Москвы была принята летом 2017 года. Она предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тысяч квартир). Программа затронет более 1 миллиона москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн квадратных метров жилья.