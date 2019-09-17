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Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Москве еще не достигла эпидемиологического порога

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - В Москве за неделю с 9 по 15 сентября заболеваемость гриппом и респираторными вирусными заболеваниями по всем группам населения была ниже эпидемиологического порога на 33,6%. Об этом сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Ситуацию с заболеваемостью в городе там назвали спокойной и соответствующей второй недели сентября.

На 16 сентября, за счет всех источников финансирования в городе было привито от гриппа более 410 тысяч человек, в том числе более 78,5 тысячи детей. Охват прививками от гриппа составил 3,3% населения Москвы.

Москва Роспотребнадзор

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