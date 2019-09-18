На мужчину, напавшего с гранатами для страйкбола на инспектора ДПС, завели дело

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - В Москве возбудили дело против наркомана, угрожавшего страйкбольными гранатами госавтоинспектору. Об этом сообщила представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова.

Как заявила Иванова "Интерфаксу" в среду, дело заведено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По данным следствия, в понедельник, 16 сентября, на улице Паперника на юго-востоке Москвы мужчина, находившийся в состоянии наркотического опьянения, на виду у старшего инспектора ДПС вытащил из рюкзака две страйкбольные гранаты, похожие на боевые, и выдернул из них предохранительную чеку.

"Сотрудник ДПС смог выхватить из руки и откинуть в сторону устройство, а также смог отбросить от себя второе устройство, которое сработало рядом с ним", - сказала Иванова. По ее словам, в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения.

Об инциденте ранее сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции, по данным которой задержанным оказался безработный приезжий 1990 года рождения.

Мужчина был доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, добавили в правоохранительных органах.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержанным является уроженец Бурятии.