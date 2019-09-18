Москвич, убивший сына и задушивший жену, отправлен на принудительное лечение

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отправил на принудительное лечение жителя столицы, который с особой жестокостью убил жену и малолетнего сына, сообщает в среду столичная прокуратура.

Как отметили в надзорном ведомстве, москвича направили в медучреждение "специализированного типа с интенсивным наблюдением". 34-летний житель столицы является фигурантом уголовного дела, возбужденного по п. "а, в, д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью)".

По данным прокуратуры, в марте 2019 года мужчина напал в квартире на своего сына 2013 года рождения, нанеся ему в течение 15 минут более 100 колотых ранений шилом. После этого злоумышленник задушил ребенка руками, добавили в надзорном ведомстве. Кроме того, мужчина ударил свою жену в нос, после чего повалил ее на пол и тоже задушил.

Согласно заключению комплексной судебной экспертизы, мужчина страдает хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, уточнили в ведомстве. Там подчеркнули, что решение суда принято с учетом позиции прокурора.