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В Москве в полтора раза уменьшилась средняя площадь продаваемых квартир в новостройках

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - За шесть лет средняя площадь квартир, которые продают в новостройках Москвы, снизилась в полтора раза, с 84 до 58 квадратных метро, заявил коммерческий директор московского управления группы "Эталон" Василий Фетисов.

Он объяснил, что конкуренция заставляет девелоперов пытаться уместить на меньшей площади тот же функционал, который был в больших квартирах. Потребитель в результате получает тот же функционал за меньшую цену.

Фетисов добавил, что за эти шесть лет улучшились потребительские характеристик квартир - планировка, качество отделки, благоустройство.

Ранее 18 сентября в Росреестре Москвы сообщили, что в августе спрос на вторичное жилье упал на 15% по сравнению с июлем и число заключенных договоров купли-продажи составило 10 683 против 12 563 месяцем ранее. В ведомстве это объяснили отчасти сезонным спадом спроса, а также ожиданием решения ЦБ о снижении ключевой ставки до 7%. За первые восемь месяцев спрос на вторичное жилье в Москве был сопоставим с прошлогодним.

В Москомстройинвесте также сообщили, что со второго полугодия в городе начало расти число сделок по покупке жилья через ипотеку.

Москва Эталон Росреестр Москомстройинвест

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