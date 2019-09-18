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Участок Филёвской линии метро в Москве закроют в ближайшие выходные

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Движение поездов между станциями "Киевская" и "Кунцевская" Филевской линии московского метро будет приостановлено в выходные дни, 21 и 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского метрополитена в среду.

В обычном режиме метрополитен возобновит работу в понедельник, 23 сентября, в 5:30 утра.

По словам собеседника агентства, пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ, которые будут работать с 5:00 утра до 2:00 ночи.

Компенсационные автобусы КМ1 будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская". Маршрут КМ2 обеспечит связь между станциями метро "Багратионовская" и "Фили", уточнили в пресс-службе.

В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филёвский парк" и "Пионерская".

Станция "Киевская" Филёвской линии будет открыта: пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада", а также сделать пересадку на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция "Кунцевская" будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии, отметили в пресс-службе.

Закрытие необходимо для завершения работ по обновлению путевой инфраструктуры, благоустройству прилегающей территории и подключению энергосистем в технической зоне станций, сообщили в метрополитене.

Москва метрополитен

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