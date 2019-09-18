Автобус столкнулся с четырьмя машинами на северо-западе Москвы

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Крупное ДТП произошло около 21:00 на пересечении МКАД с улицей Свободы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На мосту в районе пересечения улицы Свободы и МКАД рейсовый автобус, зарегистрированный в Московской области, столкнулся сразу с четырьмя легковыми автомобилями", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате столкновения пострадал водитель одного из легковых автомобилей, ему оказывается помощь на месте. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняя обстоятельства произошедшего и виновника аварии.

Движение в районе ДТП ограничено.