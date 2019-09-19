Московские предприятия откроются для экскурсионных групп 26-28 сентября

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В Москве с 26 по 28 сентября в рамках акции "Открой#Моспром" пройдут экскурсии для всех желающих по 19 предприятиям и двум музеям. В акции участвуют в том числе оборонные, мебельные и пищевые фабрики, сообщили в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики столицы. Желающим попасть на экскурсию нужно зарегистрироваться на сайте проекта.

Впервые для экскурсантов откроется московский завод Renault, производитель интегральных микросхем ПАО "Микрон", первый отечественный производитель рифленых чипсов "Московский картофель", крупнейший в стране производитель кабелей ГК "Москабельмет", а также Московский завод деревоизделий.

Акция "Открой#Моспром" проводится в третий раз. В прошлый раз московские заводы посетили больше 1700 человек, рассказал через пресс-службу глава департамента Александр Прохоров.

В рамках акции Московский тормозной завод (МТЗ) "Трансмаш" передаст Российскому академическому молодежному театру (РАМТ) архивные фотографии о сотрудничестве двух организаций. В 1960-х годах рабочие завода помогали театру делать декорации, а актеры РАМТа давали на предприятии выездные спектакли.

По словам заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, при подготовке акции особое внимание было уделено профориентации: ряд экскурсий проведут специально для групп студентов.