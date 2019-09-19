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В результате ДТП с автобусом в Новой Москве пострадали 11 человек

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В результате ДТП на 56-ом километре Киевского шоссе в Новой Москве, по предварительной информации, пострадали 11 человек, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.

"Водитель автобуса, перевозившего рабочих, по неизвестным причинам потерял управление, в результате чего машина съехала в кювет", - сказал собеседник агентства.

По его информации, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства произошедшего.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации.

Новая Москва ГИБДД

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