Техник Академии ФСБ получил четыре года за кражу комплектующих для ПК из вуза

В сумме он продал 430 процессоров и 505 модулей оперативной памяти. Ущерб оценили в 7,273 млн рублей

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Военный суд Московского гарнизона приговорил старшего техника Академии ФСБ России Артура Хайруллина, нанесшего учебному заведению ущерб в размере 7,273 млн рублей, к четырем годам колонии-поселения, сообщает газета "Коммерсантъ".

Как рассказал "Ъ", Хайруллин в вверенных ему корпусах разбирал системные блоки компьютеров, извлекал модули оперативной памяти и процессоры и продавал их на "Авито" и "Юле". Всего технику удалось реализовать 430 процессоров Intel и 505 модулей. Деньги, вырученные с продажи имущества Академии, он потратил на семью и букмекерские конторы.

После того как в корпусах не осталось ни одного целого компьютера, Хайруллин пошел на явку с повинной. Военный суд учел раскаяние техника, принял к сведению положительную характеристику по службе и переквалифицировал обвинение со статьи "кража в особо крупном размере" (ст. 158 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) на кражу средней тяжести и приговорил его к четырем годам колонии-поселения. К месту отбывания наказания Хайруллин доберется сам, время дороги ему зачтут в срок наказания, отметил "Ъ".