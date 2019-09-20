В Москве две улицы сделают односторонними

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - С 7 октября движение по 11-й и 12-й Парковым улицам станет односторонним на участке от Нижней Первомайской улицы до Измайловского проспекта, сообщил портал мэра Москвы.

По словам чиновника, за счет этого будет оборудовано больше полусотни новых парковочных мест. На Измайловском проспекте число мест для парковки вырастет с 18 до 54, на 11-й Парковой улице - с 24 до 35, а на 12-й Парковой их станет 44 вместо 38.

Из 133 мест 15 будут предназначены для маломобильных граждан.