В Москве введен оранжевый уровень погодной опасности

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - В столичном регионе и нескольких других субъектах Центральной России введен оранжевый уровень погодной опасности.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные Гидрометцентра, для столичного региона предупреждение будет действовать с 01:00 до 07:00 субботы 21 сентября. Это связано с ночными заморозками до минус 2.

Предупреждение также распространяется на Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Смоленскую, Рязанскую и Тверскую области.

Ранее синоптики предупреждали, что в предстоящие выходные жителей этих регионов ожидает так называемая барическая "бензопила". Как пояснял ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, это явление означает, что с приближением циклонов давление падает, а с отходом вихря растет.

"Так вот это уже будет "бензопила", когда за сутки давление с 747 гПа упадет на 17 единиц до 730 гПа", - отмечает Тишковец.

Резкие перепады давления скажутся не только на метеозависимимых людях, но и на здоровых.