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Москва предоставила льготы строителям гостиниц и наемных домов

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Департамент городского имущества Москвы установил льготные ставки аренды участков, на которых будут строиться гостиницы и наемные дома, сообщила пресс-служба департамента.

Ставка на все время строительства составит 0,01% для гостиниц и 0,1% для наемного дома. Чтобы получить право на льготу, инвестор будет должен заключить с городом соглашение о размещении. Соглашение обяжет его построить здание и использовать его как гостиницу или сдавать в нем помещения гражданам. Срок аренды земли составит 49 лет.

Продавать апартаменты в таких зданиях будет запрещено, владеть наемным домом будет разрешено только одному лицу, уточнил глава департамента Максим Гаман. Продать квартиры в доме можно будет только все сразу и только единственному покупателю.

"Если инвестор нарушит условия соглашения или захочет его расторгнуть, ему будет необходимо возместить городу убытки, заплатив повышенный платеж, но уже с учетом накопленных процентов", - добавил Гаман.

Также чиновники отменили повышенный инвестиционный платеж за изменение цели на строительство объектов капитального строительства, предназначенных для предоставления гостиничных услуг. Ранее он мог составлять, в зависимости от плотности застройки, до 50% от кадастровой стоимости участков.

В мэрии считают, что эти изменения помогут привлечь в Москву новые инвестиции за счет снижения себестоимости строительства до 22% и сократить сроки окупаемости проектов.

Москва Максим Гаман

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