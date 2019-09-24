Башню "Федерация" эвакуировали в Москве из-за короткого замыкания

Cмотровая площадка на 89-м этаже башни "Федерация" Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В Москва-Сити идет эвакуация Башни "Федерация" из-за короткого замыкания, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Произошло короткое замыкание из-за перегрева подшипника в машинном отделении. Возгорания не последовало", - сказал источник.

Из здания эвакуировано 150 человек.

Никто не пострадал, отметил собеседник агентства.

Информацию об эвакуации из здания подтвердили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по Москве.

"Федерация" - комплекс высотных зданий в Москве на участке Московского международного делового центра. Состоит из 102-этажной башни "Восток" (высота 374 метра) и 63-этажной башни "Запад" (высота 242,4 метра).