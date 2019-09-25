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Доходы бюджета Москвы с начала года выросли на 15,6%

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - В январе-августе в столичный бюджет поступило 1 трлн 757,9 млрд рублей доходов, что на 15,6% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов.

По словам собеседника агентства, налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 1 трлн 542,5 млрд рублей, рост составил 15,3%. Доходы бюджета по налогу на прибыль организаций составили 641,8 млрд рублей (рост на 24,1%), налога на доходы физических лиц - 655,6 млрд рублей (рост на 10,3%).

Неналоговые доходы выросли на 10,3% до 169,6 млрд рублей.

При этом объем расходов за это же время составил 1 трлн 422,4 млрд рублей, что на 9,5% выше показателя первых восьми месяцев 2018 года.

Наибольший объем расходов осуществлен по государственным программам "Социальная поддержка жителей города Москвы" (308,8 млрд рублей), "Развитие транспортной системы" (292,4 млрд рублей) и "Столичное образование" (210,4 млрд рублей).

Объем расходов по госпрограмме "Столичное здравоохранение" составил 191,2 млрд рублей, а с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования расходы на охрану здоровья москвичей составили 316,6 млрд рублей.

Размер госдолга Москвы с начала года не изменился и остался на уровне 30 млрд рублей.

Москва

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