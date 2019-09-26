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Число утонувших в Москве снизилось вдвое впервые за 10 лет

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Впервые за 10 лет число отдыхающих, утонувших в водоемах Москвы, снизилось на 50%, сообщил в четверг заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам столичного главка МЧС России Владимир Волков.

Как заявил Волков на совещании в МЧС, в 2019 году в Москве утонул 21 человек, годом ранее - 42 человека.

Он отметил, что по статистике чаще всего (в 70% случаев) происшествия на воде происходят в запрещенных для купания местах, и с людьми, находящимися в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Кроме того, в рамках проведения месячника безопасности на водоемах Москвы спасатели обнаружили более 3 тыс. детей до 14 лет, находящихся у воды без присмотра взрослых. "Данные меры дали возможность снизить детскую гибель в сравнении с прошлым отчетным периодом на 33%", - сказал инспектор.

В ходе совещания Волков также предложил увеличить количество мест массового отдыха для купания во всех районах города. "Организованных пляжей в Москве просто не хватает", - сказал он. Всего, по словам представителя министерства, в Москве действует 126 пляжей.

Владимир Волков МЧС Москва

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