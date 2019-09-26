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На берегу озера Сенеж в Солнечногорске придумали открыть глэмпинг

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Эко-отель в стиле глэмпинг может появится в Солнечногорском округе в следующем году, сообщает пресс-служба местной администрации. Проект строительства эко-отеля был представлен главе городского округа Владимиру Слепцову в рамках приема предпринимателей.

Согласно концепции, в центре лагеря будет установлена одна большая сфера, в которой разместится зона отдыха, кафе, ресторан, а по периметру установят пять сфер, символизирующих части света: северная Америка, южная Америка, Евразия, Африка, Австралия. Каждую зону собираются оформить в соответствующем стиле.

Место отдыха планируют обустроить в лесном массиве вблизи озера Сенеж. Предполагается, что проект повысит туристическую привлекательность Солнечногорского округа.

Администрация муниципалитета предложила несколько мест расположения эко-отеля. В случае положительного решения, он может появиться в Солнечногорске уже к следующему лету, отмечается в пресс-релизе администрации.

Глэмпинг - разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе.

Солнечногорск

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