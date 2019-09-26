По делу об убийстве бизнесмена в Москве задержали его вдову и двух кубинцев

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы установили и задержали всех фигурантов дела об убийстве бизнесмена Юрия Тузова на юго-западе Москвы, которое, по версии следствия, заказала его супруга, а организовали и исполнили двое выходцев с Кубы.

Как сообщила в четверг "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета РФ (СКР) Юлия Иванова, в ночь на 15 сентября на улице Обручева был обнаружен 49-летний бизнесмен с ножевыми ранениями. Он был госпитализирован, но через несколько дней скончался

Следователи быстро установили, что к преступлению может быть причастна вдова погибшего, которая находилась в процессе развода с ним, и возбудили уголовное дело об убийстве по найму (ч.2 ст. 105 УК РФ). Женщина была задержана, суд санкционировал ее арест.

Позднее были задержаны организатор и исполнитель убийства, сказала представитель следствия. Она не назвала имен фигурантов, отметив лишь, что организатор и исполнитель преступления являются иностранцами.

Со своей стороны, информированный источник сообщил "Интерфаксу", что погибшим является бизнесмен Юрий Тузов. Его жена Ольга предложила своему знакомому - 33-летнему кубинцу Балбуене - убить мужа за 2 млн рублей. Он согласился и уговорил своего земляка - 27-летнего уроженца Гаваны Феликса - совершить преступление, сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Тузова позвонила мужу и попросила его приехать к дому на улице Обручева, где на его напал Феликс, нанеся множественные ранения ножом. Исполнитель убийства был задержан два дня назад, сказал источник.

Он добавил, что Балбуена уже арестован, а ходатайство о заключении под стражу Феликса будет подано в суд в ближайшее время. Никто из обвиняемых свою вину в преступлении не признает, добавил источник.