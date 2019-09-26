Отопление включили во всех московских квартирах

Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" включила отопление во всех жилых домах и на всех объектах социальной сферы Москвы, говорится в сообщении компании.

Там отметили, что к полудню четверга теплом были обеспечены все 33 323 жилых здания, 7 826 социальных объекта, в том числе 3 056 школ, 2 410 детсадов, 1 490 больниц и 870 поликлиник.

Прочие здания, например, магазины и офисы, подключены к отоплению на 64,8% - тепло появилось уже в 18 853 из них. Полностью подключение всех объектов в городе планируется завершить в пятницу, 27 сентября.

Из-за похолодания отопительный сезон в Москве начался досрочно: на социальных объектах - 20 сентября, в жилом и промышленном фонде - 23 сентября.