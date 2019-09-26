Памятник Льву Толстому открыли в Москве у здания МГИМО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Москве на территории Московского государственного института международных отношений (МГИМО) открыли памятник писателю Льву Толстому.

"Сегодняшнее событие - очень знаковое для нашего университета. Конечно, важно иметь в стране сильную армию, иметь мощные силы вооруженные, экономику замечательную... Но не надо забывать, что статус великой державы обеспечивается и наличием в этой стране, в этой культуре, в этой нации великих людей, которых знают, уважают, чтят и которые будут всегда символом цивилизации, символом культуры", - заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов на церемонии открытия памятника.

Он отметил, что инициатива открыть памятник принадлежит профессорам и преподавателям МГИМО, и университет и дальше намерен продолжать эту традицию устанавливать памятники выдающимся деятелям. Еще одной причиной установки памятника является тот факт, что Лев Толстой был полиглотом, рассказал ректор МГИМО.

"Люди постарше помнят, что когда мы впервые выезжали за рубеж, начинали общаться со сверстниками, с людьми постарше, все всегда, узнав, что мы из Советского Союза, России произносили имена: Толстой, Чайковский, Достоевский. Лев Николаевич - это фигура вселенского масштаба", - сказал Торкунов.