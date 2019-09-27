В Домодедово грузовик насмерть сбил семилетнюю девочку на переходе

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходе в Домодедово, сообщила "Интерфаксу" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Как рассказала Петрова, инцидента произошел в пятницу в 08:25 на улице Гагарина. Мать с дочерью сбил житель Домодедово 1994 года рождения за рулем грузовика "Газ".

В результате аварии семилетний ребенок погиб на месте, а женщина была госпитализирована.

"В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила представитель регионального главка полиции.

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время правонарушитель задержан, заключила Петрова.