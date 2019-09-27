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Мобильное приложение для туристов в Москве запустят в следующем году

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - С 2020 года в Москве будет запущена цифровая платформа для использования различных сервисов туристами, включающая в себя сайт и мобильное приложение, сообщил мэр столицы Сергей Собянин при посещении в пятницу гостиницы Pentahotel в реконструированном доме-"книжке" на Новом Арбате.

По его словам, с ее помощью туристы смогут посещать различные объекты, построить транспортный маршрут, совершить бронирование и так далее. В перспективе, отметил мэр, этот сервис позволит иностранцам оформлять электронные визы для посещения России.

Собянин также сообщил, что доходы бюджета Москвы от туризма превышают 120 млрд рублей в год. "Это огромная сумма, сопоставимая с крупнейшими проектами Москвы. Например, это значительно больше денег, чем тратим ежегодно на реновацию "хрущевок". Так что это хорошее подспорье экономике Москвы", - сказал он.

Интеллектуальную цифровую туристическую платформу Russpass разрабатывает правительство Москвы совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Сервис будет доступен на шести языках с круглосуточной службой поддержки.

С помощью Russpass можно будет, в частности, купить авиабилеты и забронировать гостиницу, спланировать пребывание в Москве, включая посещение культурных мероприятий. В туристический пакет также войдет транспортная карта.

Пользователи Russpass смогут воспользоваться одной из двух опций: приобрести готовый туристический пакет (с бесплатным доступом во все региональные музеи Москвы) или составить индивидуальный как конструктор.

Выбранные маршруты и купленные электронные билеты сохранятся в личном кабинете Russpass, распечатывать их не придется.

Москва Сергей Собянин

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