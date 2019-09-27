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В Москве заочно арестовали "вора в законе" Антипова по обвинению в лидерстве в ОПГ

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы заочно арестовал Гочу Антипову, которого в СМИ называют "вором в законе" Алфасоном, по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии и вымогательстве.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в пятницу, срок ареста Антипова будет исчисляться в течение двух месяцев с момента его задержания в России или экстрадиции в РФ.

Антипову заочно предъявлено обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ), он объявлен в международный розыск.

По данным СМИ, следствие считает, что Антипов, известный в криминальной среде как "вор в законе" Алфасон, из-за границы вымогал у своего знакомого бизнесмена, находящегося под арестом в Москве, права собственности на гостиницу в Таиланде. Также сообщалось, что Алфасон был судим в Европе и Грузии.

Гоча Антипов Москва

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