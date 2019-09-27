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Сотрудницы московской полиции пожаловались на домогательства начальника

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Столичный главк полиции сообщает о проведении проверки после жалоб сотрудниц отдела внутренних дел по московскому району Щукино о домогательствах со стороны начальства.

"Подтверждаем проведение проверки", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе главка, не уточнив других подробностей.

Газета "Московский комсомолец" в пятницу сообщила, что несколько сотрудниц ОМВД "Щукино" подали жалобы о домогательствах на одного из своих начальников. По данным издания, одна из женщин в качестве доказательства привела переписку с начальником.

Москва МВД

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