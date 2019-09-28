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Глава подмосковной Истры решил уйти в отставку

Он руководил муниципалитетом меньше года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава городского округа Истра Андрей Вихарев решил уйти в отставку, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме в пятницу.

"По состоянию здоровья принял решение оставить пост главы городского округа Истра", - написал Вихарев.

Дорогие истринцы! По состоянию здоровья принял решение оставить пост главы городского округа Истра. Время работы в нашем округе навсегда останется в моей памяти, как один из важнейших и ответственных этапов в моей жизни. Вместе с вами нам много удалось сделать за этот короткий период. Часть проектов, инициаторами которых стали вы- жители округа, либо уже реализованы, либо находятся в стадии реализации. Часть осталась в планах, но я уверен, что новое руководство округа выберет наиболее достойные из них и проконтролирует, чтобы все идеи нашли свое воплощение. От себя лично я хочу выразить огромную благодарность всем кто активно помогал развивать городской округ Истра. В первую очередь хочу сказать огромное спасибо - неравнодушным жителям, безусловно, нашей общественности, которая всегда держит руку на пульсе, депутатам и сотрудникам районных учреждений, ведомств за нелёгкий и плодотворный труд . Все наши начинания и работу поддерживал Губернатор и Правительство Московской области за что искренне благодарю. Я уверен, что городской округ Истра ждет прогрессивное будущее. Хочу пожелать, чтобы Истра с каждом годом становилась лучше и комфортнее. В муниципалитете с таким огромным потенциалом развития, как Истра, иначе и быть не может! С уважением к вам, Андрей Вихарев.

Публикация от Андрей Вихарев (@viharev_ag)

Вихарев был назначен исполняющим обязанности главы Истры в ноябре 2018 года, в декабре того же года его избрали главой городского округа.

До этого в течение четырех лет (с декабря 2014 года по март 2018 года) он возглавлял город областного подчинения Лосино-Петровский. В марте 2018 года после отставки руководителя Волоколамского района Евгения Гаврилова был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципального образования.

Андрей Вихарев Истра

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