Глава подмосковной Истры решил уйти в отставку

Он руководил муниципалитетом меньше года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Глава городского округа Истра Андрей Вихарев решил уйти в отставку, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме в пятницу.

"По состоянию здоровья принял решение оставить пост главы городского округа Истра", - написал Вихарев.

Вихарев был назначен исполняющим обязанности главы Истры в ноябре 2018 года, в декабре того же года его избрали главой городского округа.

До этого в течение четырех лет (с декабря 2014 года по март 2018 года) он возглавлял город областного подчинения Лосино-Петровский. В марте 2018 года после отставки руководителя Волоколамского района Евгения Гаврилова был назначен исполняющим обязанности руководителя муниципального образования.