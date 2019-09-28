Пожар привел к эвакуации из общежития МПГУ на юго-востоке столицы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В здании общежития Московского педагогического государственного университета (МПГУ) произошел пожар, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.

Как рассказали в пресс-службе, в здании общежития на проспекте Вернадского, дом 88, корпус 2 загорелись личные вещи и мебель на девятом этаже на площади 10 кв. метров. Возгорание ликвидировано. С горящего и вышележащих этажей спасено 25 человек, отметили в МЧС.

Администрацией из горящего общежития было выведено около 700 человек.