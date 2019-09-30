В Москве сотрудники полиции и ФСБ изъяли золото на 100 млн рублей

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте золота на территории Москвы стоимостью свыше 100 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве совместно с Управлением ФСБ России по Москве и Московской области пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обороте золота", - сказала Волк "Интерфаксу" в понедельник.

Четверо сообщников похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. В кустарных лабораториях на территории столицы золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий, отмечает Волк.

Изъято более 26 кг золота общей стоимостью свыше 100 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов).

Полицейскими задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение. "В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - заключила представитель МВД.