Движение поездов между "Белорусской" и "Новокузнецкой" восстановлено

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Возобновлено движение на отрезке между станциями "Белорусская" и "Новокузнецкая" зеленой ветки московского метро, сообщается в твиттере московского метро.

Движение поездов вводится в график.

Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, около 15 минут потребовалось для того, чтобы поднять пассажира с путей на станции "Тверская".

По его информации, пассажир, упавший на пути около 18:50, выжил. Примерно в 19:05 движение на линии восстановилось.

Как передают очевидцы, на платформах станций центрального участка Замоскворецкой линии скопилось много народа, поскольку инцидент произошел в вечерний "час пик".

Как сообщалось, движение прерывалось по направлению в центр, в обратную сторону поезда следовали с увеличенными интервалами.