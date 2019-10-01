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"Эсеры" пообещали добиться привлечения москвичей к обсуждению бюджета столицы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Фракция "Справедливая Россия" в столичном парламенте намерена добиваться возможности для москвичей участвовать в обсуждении "отдельных статей" бюджета столицы.

Об этом заявил на пресс-конференции во вторник в Центральном офисе "Интерфакса" депутат Мосгордумы от "эсеров" Магомет Яндиев. "Будем настаивать, чтобы в бюджете Москвы и муниципалитетов появилась возможность, чтобы местные жители могли путем голосования в той или иной форме выразить свое мнение относительно того какое мероприятие, стройку, ремонт им хочется видеть в первую очередь", - пообещал Яндиев.

Политик также сказал, что задача депутатов Мосгордумы - "провести ревизию, оценку эффективности исполнения каждой из госпрограмм". Мы настаиваем, чтобы наши коллеги из департамента финансов (мэрии Москвы - ИФ) делали презентации того, как финансируют и какой результат от исполнения каждой из этих программ. По итогам этой работы мы рассчитываем, что будет сформировано мнение депутатов относительно того какая программа эффективна, какая неэффективна, какую нужно скорректировать, а какую вообще закрыть", - заявил Яндиев.

Магомет Яндиев Справедливая Россия Мосгордума

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