Два трамвая столкнулись на востоке Москвы

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Авария с участием двух трамваев произошла во вторник вечером в Ростокинском проезде на востоке Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс".

"Около 22:00 вторника в районе дома 13 по Ростокинскому проезду произошло ДТП с участием трамваев №11 и №25, следовавших в попутном направлении", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате происшествия ушибы получили водитель одного из трамваев и двое пассажиров, но серьезных травм нет.

В пресс-службе добавили, что все обстоятельства инцидента выясняют сотрудники ГИБДД.