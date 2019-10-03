"МОЭК" будет банкротить за долги управляющую компанию в центре Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" направит в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом управляющей компании в сфере ЖКХ "Дом-Мастер", сообщила пресс-служба энергокомпании. УК задолжала за тепло и горячую воду более 1,2 млрд рублей, и ее долг продолжает расти.

"Дом-Мастер" обслуживает многоквартирные дома преимущественно в центре Москвы. Компания занимает первое место в "Антирейтинге компаний-должников" по версии "МОЭК".

В "МОЭК" отмечают, что вступило в силу решение суда о взыскании с "Дом-Мастера" 207 млн рублей. Энергокомпания хочет получить исполнительный лист, чтобы предъявить его на принудительное исполнение.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация Москвы. Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентная "дочка" "Газпрома").