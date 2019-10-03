Поиск

"МОЭК" будет банкротить за долги управляющую компанию в центре Москвы

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "МОЭК" направит в Арбитражный суд Москвы иск о признании банкротом управляющей компании в сфере ЖКХ "Дом-Мастер", сообщила пресс-служба энергокомпании. УК задолжала за тепло и горячую воду более 1,2 млрд рублей, и ее долг продолжает расти.

"Дом-Мастер" обслуживает многоквартирные дома преимущественно в центре Москвы. Компания занимает первое место в "Антирейтинге компаний-должников" по версии "МОЭК".

В "МОЭК" отмечают, что вступило в силу решение суда о взыскании с "Дом-Мастера" 207 млн рублей. Энергокомпания хочет получить исполнительный лист, чтобы предъявить его на принудительное исполнение.

ПАО "МОЭК" - единая теплоснабжающая организация Москвы. Контролирующим акционером и управляющей организацией ПАО "МОЭК" является ООО "Газпром энергохолдинг" (100-процентная "дочка" "Газпрома").

Москва МОЭК Газпром Дом-Мастер Арбитражный суд Москвы

Новости

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Школьника в Подмосковье заподозрили в убийстве сверстницы из-за ссоры

В четверг в Москве будет тепло, местами кратковременный дождь

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Совет Федерации выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму

Бетономешалка перевернулась на МКАДе при аварии, есть пострадавшие

В "Мосгазе" запах газа в Москве связали с ремонтом на магистральном газопроводе

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении

От 10 до 12 онкологов из центра имени Блохина подали заявления об увольнении
Убийство сотрудника СКР в Москве

Источник раскрыл личность человека, напавшего с ножом на сотрудника СКР в Москве

Убийство сотрудника СКР в Москве

Сотрудника центрального аппарата СКР ранили ножом у проходной в Москве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');