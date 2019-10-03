Движение в центре Москвы в пятницу ограничат из-за шествия КПРФ

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В годовщину октябрьских событий 1993 года в пятницу, 4 октября, в связи с проведением шествия и митинга в центре Москвы будет ограничено движение транспорта.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы в четверг, с 17:30 до 18:15 пятницы полностью будет перекрыто движение на Дружинниковской улице между улицей Красная Пресня и переулком Капранова.

Кроме того, в это же время будет ограничено движение по 2-3 полосам в сторону центра на улице Красная Пресня.

На сайте московского горкома КПРФ сообщается, что "акцию памяти защитников Конституции РСФСР, погибших во время трагических событий в октябре 1993 года," планируется начать в 17:00 у станции метро " Улица 1905 года ". Затем участники акции пройдут шествием до Дружинниковской улицы, где пройдет митинг.