Музей-квартиру книгоиздателя Ивана Сытина открыли в Москве

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - В Государственном музее - культурном центре "Интеграция" имени Николая Островского открылся музей-квартира книгоиздателя Ивана Сытина, сообщает сайт мэра Москвы в субботу.

Идея создания музея возникла еще в 1960-1970-х годах у детей книгоиздателя - Дмитрия, Анны и Ольги. В 1986 году квартира Сытина была передана Всесоюзному добровольному обществу любителей книги РСФСР, а позднее появился общественный музей, в фондах которого находятся около двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, а также часть семейного архива.

В 2016 году собрание передали в культурный центр "Интеграция" имени Островского, уточняют в мэрии.

В музее-квартире планируется проводить камерные мероприятия: встречи, литературные вечера, презентации книжных новинок, концерты, выставки, а также интерактивные занятия с детьми.

Подлинные предметы обстановки и личные вещи Сытиных позволят посетителю "совершить путешествие в прошлое, окунуться в атмосферу московской квартиры начала ХХ века, познакомиться с городской культурой той эпохи".

Музей открылся на втором этаже дома 12/2 по Тверской улице.

Сытин (1851-1934) - предприниматель, книгоиздатель, миллионер, просветитель, проделавший путь от полуграмотного мальчика из крестьянской семьи до одного из самых передовых и просвещенных людей рубежа веков.