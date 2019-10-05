Поиск

На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, грунт обвалился сегодня на строительной площадке вблизи Карамышевской набережной.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, уточняется информация по количеству пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнила Иванова.

Москва СКР

Новости

В подмосковном Домодедове убита 17-летняя девушка

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

Транспортные хорды Москвы интегрируют с шоссе Подмосковья

В Москве с высоты сорвалась строительная люлька, есть погибший

В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег

В воскресенье в Москве выпадет мокрый снег

Московских автомобилистов предупредили о 8-9-балльных пробках в вечерний час пик

Блогеры написали обращение в защиту осужденного за твит о детях силовиков

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Путин поручил временно разместить Госдуму в Доме союзов на Большой Дмитровке

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Четырем врачам онкоцентра имени Блохина подписали заявления об увольнении

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Право собственности на самую большую школу в России зарегистрировали в Москве

Школьника в Подмосковье заподозрили в убийстве сверстницы из-за ссоры

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');