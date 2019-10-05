На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

По ее словам, грунт обвалился сегодня на строительной площадке вблизи Карамышевской набережной.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия, уточняется информация по количеству пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, уточнила Иванова.