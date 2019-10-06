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На западе Москвы ограничат движение из-за полумарафона

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Движение на западе Москвы в воскресенье будет ограничено в связи с проведением полумарафона "Моя столица", сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в твиттере.

"В эти выходные состоится полумарафон "Моя столица". Если вы планируете поехать на запад города, то обратите внимание на изменения", - говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, дороги будут перекрыты на участке улицы Косыгина от улицы Мосфильмовской до Ленинского проспекта, участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина, а также участке парковочного кармана на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Кроме того, на улице Косыгина и на Университетском проспекте будет запрещена парковка.

Москва

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