Мать "девочки-маугли" отказались принимать в лечебнице из-за отсутствия паспорта

Суд отправил Ирину Гаращенко на принудительное лечение, но она не может покинуть СИЗО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы отправил на принудительное медицинское лечение москвичку Ирину Гаращенко, обвиняемую в попытке убийства своей малолетней дочери, которую она оставила в квартире без присмотра в антисанитарных условиях, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

"Решение суда, которым Гаращенко признана невменяемой и направлена на принудительное медицинское лечение в психиатрическую больницу закрытого типа, вступило в силу ещё в начале сентября. Но все это время женщина продолжает находиться в СИЗО, так как из-за отсутствия паспорта ее не принимают в больнице", - сказал Мельников.

По его словам, женщина в настоящее время содержится в психиатрическом отделении при СИЗО-2 УФСИН по Москве ("Бутырка").

Как пояснил Мельников, Гаращенко объясняет отсутствие паспорта тем, что он остался в квартире, однако следователь там его так и не нашёл.

"В условиях СИЗО невозможно организовать должное лечение. После обращения членов ОНК руководство СИЗО попросило миграционную службу оказать содействие в ускоренном восстановлении паспорта женщины, чтобы иметь возможность исполнить приговор и направить ее на лечение", - сказал Мельников.

По его словам, женщина рассказала членам комисси, что скучает по дочке и переживает за неё, так как ничего о ней не знает.

"К сожалению, значительное число арестантов содержаться в СИЗО без паспортов. В изоляторе им, как правило в таких случаях выдают справку о подтверждении личности. Но для, например, направления человека в больницу, этой справки недостаточно, там нужен именно паспорт. Я считаю, что сотрудники СИЗО должны своевременно заниматься этой проблемой", - резюмировал представитель ОНК.

Ирина Гаращенко была арестована Савеловским судом Москвы 13 марта по обвинению в покушении на убийство (ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК РФ).

Позже в ОНК рассказали, что эксперты признали женщину невменяемой.

Пятилетняя дочь женщины, которую в СМИ окрестили "маугли", была обнаружена 10 марта в Москве в сильно замусоренной квартире в жилом доме по Ленинградскому шоссе. По данным Следственного комитета, девочка была "предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии".

Ребенка госпитализировали, а ее мать задержали. Она, со слов соседей, отсутствовала дома несколько дней.

Между тем, в пресс-службе московского Департамента труда и социальной защиты населения позднее сообщили, что девочка, как выяснилось в больнице, "обладает необходимыми социальными навыками" и на ее теле "не обнаружено синяков, ссадин и следов побоев".

14 июня суд ограничил Гаращенко в родительских правах. Девочка по решению суда была передана на попечение отделу социальной защиты населения районов Северное и Южное Медведково. Также суд постановил взыскивать с Гаращенко алименты на содержание дочери в размере 1/4 части всех видов заработка, начиная с 12 марта 2019 года до совершеннолетия ребенка.