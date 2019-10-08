Допустимую скорость движения у МГУ снизили с 40 до 20 км/ч

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Скоростной режим движения изменился на шести улицах рядом с главным зданием МГУ имени Ломоносова на Воробьевых горах. Там же появились "лежачие полицейские".

На улицах можно ездить с максимальной скоростью 20 км/ч. Раньше на дорогах рядом с МГУ допускалась скорость движения транспорта 40 км/ч, отмечают в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы во вторник.

Новые ограничения действуют на улицах Менделеевской, Лебедева, Колмогорова, Академика Хохлова, Академика Самарского и на участке Университетской площади - от улицы Академика Самарского до Университетского проспекта.

По словам собеседника агентства, это сделано в связи с тем, что на Воробьевых горах расположены учебные и жилые корпуса университета, на улицах гуляет большое количество москвичей и гостей столицы, в том числе студенты и преподаватели вуза.

В ЦОДД отмечают, что автомобилисты и мотоциклисты часто превышают здесь допустимую скорость, что приводит к авариям.