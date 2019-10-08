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Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На востоке Москвы вечером во вторник столкнулись два трамвая, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

ДТП произошло у дома 13 по Ивантеевской улице. В результате столкновения трамваев пострадало два человека, сказал собеседник агентства. По его словам, оба пострадавших были госпитализированы с ушибами.

Источник агентства уточнил, что из-за ДТП прервано движение двух трамвайных маршрутов на Ивантеевской улице.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации и комментариями ГУП "Мосгортранс".

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