Два человека пострадали при столкновении трамваев на востоке Москвы

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - На востоке Москвы вечером во вторник столкнулись два трамвая, есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

ДТП произошло у дома 13 по Ивантеевской улице. В результате столкновения трамваев пострадало два человека, сказал собеседник агентства. По его словам, оба пострадавших были госпитализированы с ушибами.

Источник агентства уточнил, что из-за ДТП прервано движение двух трамвайных маршрутов на Ивантеевской улице.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации и комментариями ГУП "Мосгортранс".