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Интервал движения поездов на МЦК сократят в день матча Россия-Шотландия

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Интервал между "Ласточками" на Московском центральном кольце (МЦК) сократят до пяти минут 10 октября для перевозки болельщиков футбольного матча между сборными России и Шотландии, поезда будут ездить до до 01:00, сообщается на сайте Московской железной дороги во вторник.

"Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном сокращает время ожидания "Ласточек" в ночное время для обеспечения перевозки болельщиков футбольного матча, который состоится между командами России и Шотландии на стадионе "Лужники"", - говорится в сообщении.

Там пояснили, что рядом со стадионом "Лужники", где состоится матч, расположена одноименная станция МЦК.

МЦК МЖД Лужники футбол

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