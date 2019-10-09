Экс-сотрудница банка в Москве пойдет под суд за хищение более 400 млн рублей

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Северо-Восточного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летней бывшей сотрудницы банка, причастной к хищению средств у 457 вкладчиков более 420 млн рублей.

Как сообщили "Интерфаксу" в Генпрокуратуре РФ, уголовное дело направлено в Останкинский районный суд столицы. Обвиняемая заключена под стражу.

"По версии следствия, злоумышленница была сотрудницей московского кредитно-кассового офиса одного из коммерческих банков", - рассказали в надзорном ведомстве. Девушка обманывала клиентов, которые обращались в банк для открытия счета. При этом она действовала не одна, а с сообщниками, отметили в Генпрокуратуре.

Сотрудница банка выдавала вкладчикам якобы заключенные от имени кредитной организации договоры, соответствующие приходные кассовые документы, подтверждающие внесение денег в банк, однако полученные наличные на самом деле присваивала себе.

В результате, пояснили в надзорном ведомстве, после отзыва в ноябре 2016 года у коммерческого банка лицензии, пострадавшим от действий злоумышленницы вкладчикам отказали в выплате возмещения, предусмотренного законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность обвиняемой к совершенным преступлениям, однако она скрылась от правосудия за рубежом, после чего женщина была объявлена в федеральный и международный розыск. 18 января 2018 года она была задержана, а затем экстрадирована в РФ. Вину в совершении преступлений обвиняемая полностью признала.