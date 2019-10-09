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В Москве задержан пьяный мужчина, бившийся головой о стекло здания Счетной палаты

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого мужчину у здания Счетной палаты в Москве "за нарушение общественного порядка" и передали его в полицию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, в отношении задержанного был составлен административный материал по статье 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта).

В свою очередь осведомленный источник уточнил "Интерфаксу", что задержанный подошел к Счетной палате и начал биться головой о стекло в здании, однако его быстро задержали.

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что задержанный является бывшим сотрудником Росгвардии, однако представитель этого ведомства это опроверг.

"Информация, опубликованная в некоторых СМИ о том, что данный гражданин является экс-сотрудником Росгвардии, не соответствует действительности. Отношения к Росгвардии он не имел и не имеет", - заявил Грибакин.

Москва Счетная палата

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