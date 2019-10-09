Автобус врезался в дом на востоке Москвы и повредил газопровод

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Автобус врезался в стену жилого дома и повредил газопровод на востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По его словам, это произошло по адресу Перовский проезд, дом 35, строение 3. Из-за аварии пострадал водитель автобуса, а жильцов ближайшего дома эвакуировали из-за утечки газа.

Заместитель гендиректора АО "Мосгаз" Дарья Распопова подтвердила факт происшествия, однако, по ее словам, эвакуация жильцов не проводилась. По ее словам, угрозы населению нет, и газоснабжение жильцам не отключали.

Она уточнила, что заявка о повреждении настенного газопровода по упомянутому выше адресу поступила в 19:59. По ее словам, оперативная бригада АО "Мосгаз" оперативно перекрыла запорные устройства и локализовала утечку. На месте происшествия работают экстренные службы города.